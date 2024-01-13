Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо не уйдёт из команды зимой — футбольный агент

Футболист доиграет в стане "быков" как минимум до окончания этого сезона.Накануне в социальных сетях появилась информация, что футболист ФК "Краснодар" Хуниор Алонсо может перейти зимой в бразильскую команду "Васко да Гама".
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