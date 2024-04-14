Посол одной из стран ЕС отреагировал откровенным признанием на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, неоднократно повторявшей, что глава киевского режима Владимир Зеленский является наркоманом.
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