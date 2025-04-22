Президент Республики Сербской, Милорад Додик, в недавнем интервью изданию Die Weltwoche призвал европейские политические центры, особенно Берлин и Брюссель, прекратить негативное восприятие России, а также её демонизацию во главе с Владимиром Путиным.
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