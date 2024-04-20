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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин об интересе клубов АПЛ к Пиняеву: «Меня это мало волнует. Его жизнь, его карьера»

«Меня это мало волнует, первый раз слышу. Спросите у британских СМИ, что там и как.  Рано ли ему переезжать в Европу? Вообще ничего не думаю по этому поводу, его жизнь, его карьера», – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

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