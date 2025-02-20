Трамп сообщил о «козырях» у России в переговорах по Украине

По словам президента США, у Москвы есть козыри, потому что она контролирует значительные территории, "так что у них есть преимущество"ю<strong>У Москвы есть «козыри» в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории, сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами Белого дома.