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Трамп сообщил о «козырях» у России в переговорах по Украине

Трамп сообщил о «козырях» у России в переговорах по Украине

По словам президента США, у Москвы есть козыри, потому что она контролирует значительные  территории, "так что у них есть преимущество"ю<strong>У Москвы есть «козыри» в переговорах по Украине, так как контролирует значительные территории, сообщил президент США Дональд Трамп во время разговора с журналистами Белого дома.

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