«Только идиоты могут ее атаковать»: Стало известно, как устроена наша оборона

Daddy Bo

Как остановить этот зомби-апокалипсис от укродиктатуры, поддерживаемэый всеми интересантами, не участвующими в драке, но активно пихающими в спину её сумасшедших лидеров? Голливуд в своих ужастиках учит, что только истреблением наступающих недоговороспособных зомбяков. Неужели больше не придумать ничего - ведь они ещё недавно были нормальными живыми людьми? Или и в этом янки ни хрена не соображают, а не только в войнах?