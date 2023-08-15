Укро-вояки клянут Залужного, который скрывает от них страшную правду о непробиваемом русском фронте Александр Ситников Фото: Александр Река/ТАСС Индийские эксперты уверены, что первоначальная так называемая «американская» тактика ВСУ при контрнаступлении пошла на руку российской армии.
«Только идиоты могут ее атаковать»: Стало известно, как устроена наша оборона
Комментарии
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Daddy Bo
Как остановить этот зомби-апокалипсис от укродиктатуры, поддерживаемэый всеми интересантами, не участвующими в драке, но активно пихающими в спину её сумасшедших лидеров? Голливуд в своих ужастиках учит, что только истреблением наступающих недоговороспособных зомбяков. Неужели больше не придумать ничего - ведь они ещё недавно были нормальными живыми людьми? Или и в этом янки ни хрена не соображают, а не только в войнах?
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Daddy Bo
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