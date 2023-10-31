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Закон, порядок, государство

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В Кировской области задержан житель Подмосковья, выполнявший функции курьера в мошеннической схеме «Родственник в беде»

Сотрудники уголовного розыска задержали в Кировской области жителя Московской области, 1999 года рождения, выполнявшего функции курьера при обмане потерпевших по схеме «Родственник в беде».

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