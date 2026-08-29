Алексей Батраков может дебютировать за «Галатасарай» 29 августа

Официальный переход 21-летнего российского полузащитника из московского «Локомотива» был объявлен 20 августа.
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