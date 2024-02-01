Тяжело болен отец, а подруга даже посочувствовать не захотела: «Нечего было с постным лицом идти на мой праздник и всем настроение портить! Сидела бы дома!» — …Нас четыре подруги, дружим еще с институтских времен, самые близкие, – рассказывает тридцативосьмилетняя Варвара.
***
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Татьяна - конченая эгоистка. Варе так тяжело, болен близкий человек заменивший е отца.
Ответить
42 мин.
Элеонора Коган
И подруги эти уже не подруги, если не поддержали её.
Ответить
42 мин.
Свежие комментарии