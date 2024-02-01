Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    И подруги эти уже не подруги, если не поддержали её.***
  • Элеонора Коган
    Татьяна - конченая эгоистка. Варе так тяжело, болен близкий человек заменивший е отца.***
  • Элеонора Коган
    Да, странная ситуация.«До совершеннолет...

***

***

Тяжело болен отец, а подруга даже посочувствовать не захотела: «Нечего было с постным лицом идти на мой праздник и всем настроение портить! Сидела бы дома!» — …Нас четыре подруги, дружим еще с институтских времен, самые близкие, – рассказывает тридцативосьмилетняя Варвара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Татьяна - конченая эгоистка. Варе так тяжело, болен близкий человек заменивший е отца.
Ответить
42 мин.
Элеонора Коган
И подруги эти уже не подруги, если не поддержали её.
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх