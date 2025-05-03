Минздрав пополнил перечень профессиональных заболеваний

Минздрав обновил перечень профессиональных заболеваний. Как пишет "Парламентская газета", в списке появились смешанная бронхиальная астма, хронический ларингит — при голосовой нагрузке больше 20 часов в неделю, а также некоторые виды рака, которые могут возникнуть из-за контакта с химикатами или другими вредными веществами.
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