Штаб Трампа оказался готов к выходу Байдена из предвыборной гонки

Штаб бывшего американского лидера и ныне кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа начал готовиться к выходу действующего главы государства Джо Байдена из гонки еще в мае, за месяц до неудачных для Байдена дебатов.
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