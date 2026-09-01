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Слуцкий заявил, что не приглашал Дзюбу в медиафутбольную сборную России

Леонид Слуцкий рассказал, как относится к своей работе на посту главного тренера медиафутбольной сборной России, и ответил на вопрос о том, кого из профессиональных игроков он мог бы рассмотреть для вызова в команду.

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