Работников метро Петербурга наградили за участие в восстановлении Мариуполя

В Санкт-Петербурге удостоверения ветерана боевых действий получили 61 сотрудник метрополитена, участвовавший в восстановлении инфраструктуры Мариуполя.
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