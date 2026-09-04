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Аргументы недели

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Работников метро Петербурга наградили за участие в восстановлении Мариуполя

Работников метро Петербурга наградили за участие в восстановлении Мариуполя

В Санкт-Петербурге удостоверения ветерана боевых действий получили 61 сотрудник метрополитена, участвовавший в восстановлении инфраструктуры Мариуполя.

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