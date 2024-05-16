СК РФ возбудил дела в отношении 658 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine Более 650 наемников из 49 стран, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), стали фигурантами возбужденных в России уголовных дел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии