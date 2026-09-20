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Производство шампанского во Франции упало вдвое из-за рекордных пожаров

Производство шампанского во Франции упало вдвое из-за рекордных пожаров

www.globallookpress.com/Bernard Jaubert/imageBROKER.com Во Франции подводят итоги самого неудачного сельскохозяйственного сезона в истории страны.

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