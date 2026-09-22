Трамп заявил, что «положил конец восьми войнам»

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что положил конец восьми войнам.Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что завершил восемь военных конфликтов.
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