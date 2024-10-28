Дайджест дня: раллийная Lancia, закрытие трех заводов VW и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Как и было обещано минувшей весной, компания Lancia возвращается в ралли! Открыт прием заказов на гоночные автомобили Lancia Ypsilon Rally4 HF с турботройкой 1.
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