Дайджест дня: раллийная Lancia, закрытие трех заводов VW и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Как и было обещано минувшей весной, компания Lancia возвращается в ралли! Открыт прием заказов на гоночные автомобили Lancia Ypsilon Rally4 HF с турботройкой 1.