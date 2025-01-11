Вышивать красиво и несложно - тайны папоротникового шва

Если вы заинтересованы в украшении вашего вязания небольшими элементами вышивки (или большими элементами), то просто читайте дальше! Добрый день, дорогие подписчики и читатели канала! Мира, здоровья и ровных петелек вам! Потому что пришло время для следующего замечательного шва, которым так просто декорировать наши изделия.
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