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ФедералПресс

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Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными направлениями туризма уральцев

Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными направлениями туризма уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. За первые шесть месяцев 2026 года через зону таможенного контроля в аэропорту Кольцово прошло более миллиона человек – на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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