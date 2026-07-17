Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными направлениями туризма уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля, ФедералПресс. За первые шесть месяцев 2026 года через зону таможенного контроля в аэропорту Кольцово прошло более миллиона человек – на 40 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии