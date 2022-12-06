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Писатель-фантаст, предсказавший множество современных открытий, некоторые из них еще не сбылись

Писатель-фантаст, предсказавший множество современных открытий, некоторые из них еще не сбылись

﻿﻿Артур Кларк - великий писатель-фантаст, родился в 1917 году в Англии. В детстве он жил с родителями на ферме, интересовался природой, особенно любил смотреть на небо.

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