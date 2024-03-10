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“Дом у дороги” получил хорошие оценки критиков; режиссер Даг Лайман все-таки...

“Дом у дороги” получил хорошие оценки критиков; режиссер Даг Лайман все-таки...

“Дом у дороги” получил хорошие оценки критиков; режиссер Даг Лайман все-таки посетил премьеру фильмаНа прошедшем кинофестивале SXSW состоялась премьера фильма Дом у дороги от студии Amazon MGM, в котором снялись Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор.

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