“Дом у дороги” получил хорошие оценки критиков; режиссер Даг Лайман все-таки посетил премьеру фильмаНа прошедшем кинофестивале SXSW состоялась премьера фильма Дом у дороги от студии Amazon MGM, в котором снялись Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор.
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