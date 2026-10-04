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Why Michelle Hurd's Detective Monique Jeffries Left Law & Order: SVU

Why Michelle Hurd's Detective Monique Jeffries Left Law & Order: SVU

Michelle Hurd played Detective Monique Jeffries on Law & Order: SVU, but she left the show just one season in - here's the real reason behind her exit.

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