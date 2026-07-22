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Мировое обозрение

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Путин: Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть за квартал

Путин: Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть за квартал

Российский бюджет неожиданно получил мощный «укол бодрости» — и дело не в рекордных ценах на нефть. Во втором квартале этого года поступления, не связанные с нефтью и газом, подскочили на четверть по сравнению с прошлым годом.

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