Путин: Ненефтегазовые доходы бюджета выросли на четверть за квартал

Российский бюджет неожиданно получил мощный «укол бодрости» — и дело не в рекордных ценах на нефть. Во втором квартале этого года поступления, не связанные с нефтью и газом, подскочили на четверть по сравнению с прошлым годом.
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