ФСБ: двух подростков из Кузбасса подозревают в диверсии на ж/д дороге

Двух подростков из Кемеровской области подозревают в диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) по региону.
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