Пенсионный возраст увеличивается на три года: граждане сталкиваются с неожиданными трудностями Юлия ЧелкановаВ последние дни в России вновь заговорили о повышении пенсионного возраста, и, как оказалось, изменения будут более значительными, чем ожидалось.