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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Иттуральде об удалении Хави: «Если он оскорбил 4-го арбитра, то это 4 матча дисквалификации. Он часто выходит из себя, странно»

Хави получил две желтые в конце первого тайма в матче с «Атлетико» (3:0, второй тайм) за недовольство судейством и был удален с поля.

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