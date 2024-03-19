 Экс-замглавврача ФЦССХ притворили к семи годам колонии за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Бывший заместитель главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) в Перми Ярослав Сугаков пытался через посредника передать 50 тысяч долларов сотруднику ФСБ для прекращения проверок в медучреждении.