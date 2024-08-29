Очереди в хорошие школы и ВУЗы редеют, россияне выбирают новый образ жизни.

Александр Симаков

Я извиняюсь, а Вы откуда на китайцев смотрите? На китайцев надо смотреть из Китая. Тогда Вас зависть брать не будет, Вы тогда просто оху..фигеете от того, как Китай во многом отстаёт от России. А то, что Вам за Вас обидно, вполне объяснимо. Поскольку Вы завидуете китайцам в том, что они трудолюбивые, любознательные и дисциплинированные, то у Вас, соотвественно, эти качества напрочь отсутсвуют? Перефразируя Маяковского, о Вас можно сказать так: Ничё у нас не будет, и сад не будет цвесть, пока в стране российской такие дуры есть. P.S. Я просмотрел Ваши комментарии на других сайтах, Caps Lock у Вас вроде бы работает, а все имена и фамилии Вы пишете не с заглавной буквы. Вот и Китай у Вас в этом комментарии "маленький". Неграмотная ещё вдобавок ко всему? P.P.S. Гумилёва приплела для "значимости"? Так вот, согласно Пассиона́рной тео́рии этногене́за, Россия сейчас находится в самом начале процесса формирования этнических общностей. Далее последует "пассионарный толчок", России (а не только русским) впереди светит такое, что китайцы завидывать будут!