Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Очереди в хорошие школы и ВУЗы редеют, россияне выбирают новый образ жизни.

Очереди в хорошие школы и ВУЗы редеют, россияне выбирают новый образ жизни.

Наблюдаю за нашим средним классом. Кто бы что не говорил, а он у нас все же есть. Семьи, которые раньше начинали копить деньги на светлое будущее для ребенка, изменили свой курс.

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Комментарии
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Александр Симаков
Я извиняюсь, а Вы откуда на китайцев смотрите? На китайцев надо смотреть из Китая. Тогда Вас зависть брать не будет, Вы тогда  просто оху..фигеете от того, как Китай во многом отстаёт от России.  А то, что Вам за Вас обидно, вполне объяснимо. Поскольку Вы завидуете китайцам в том, что они трудолюбивые, любознательные и дисциплинированные, то у Вас, соотвественно, эти качества напрочь отсутсвуют? Перефразируя Маяковского, о Вас можно сказать так:  Ничё у нас не будет, и сад не будет цвесть, пока в стране российской такие дуры есть.  P.S. Я просмотрел Ваши комментарии на других сайтах, Caps Lock у Вас вроде бы работает, а все имена и фамилии Вы пишете не с заглавной буквы. Вот и Китай у Вас в этом комментарии &quot;маленький&quot;.  Неграмотная ещё вдобавок ко всему? P.P.S. Гумилёва приплела для &quot;значимости&quot;? Так вот, согласно Пассиона́рной  тео́рии этногене́за, Россия сейчас находится в самом начале процесса формирования этнических общностей. Далее последует &quot;пассионарный толчок&quot;, России (а не только русским) впереди светит такое, что китайцы завидывать будут!
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1 д.
Федор Родников
Молодец и забили мы на всех китаёз и пиндосов-мы лучшие!!!!!!!!!!!!
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1 д.
EV
Evgeni Velesik
Китайцы трудолюбивые потому что хотят жить! Корейцы, японцы вдрызг трудолюбивые, даже от отпусков отказываются! А всë почему? Система работает!
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1 д.

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