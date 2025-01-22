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Как защититься от мошенников: применяйте принцип "нулевого доверия"

Как защититься от мошенников: применяйте принцип "нулевого доверия"

МВД России рекомендует применять принцип "нулевого доверия" для защиты от мошенничества. Основа безопасности — проверка информации и недоверие к сомнительным запросам, включая "официальные" сообщения и звонки.

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