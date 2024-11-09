В Воронежской области сразу трое водителей попали в больницу после массового ДТП

Авария произошла накануне в Новоусманском районе на 21 км автодороги М-4 «Дон» вблизи села Орлово. Согласно предварительным данным, 28-летний житель Воронежа, управляя автомобилем «Тойота Калдина», не уступил дорогу «Рено Логан», за рулем которого находился 50-летний житель Липецкой области.
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