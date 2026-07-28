Как уступить скорой и не словить штраф?

К легковому автомобилю сзади приближается машина скорой помощи с включенными мигалками и сиреной. Как поступить водителю красного авто, если ширина полосы движения позволяет движение в два ряда?Отмечайте свой вариант ответа в опросе ниже.
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