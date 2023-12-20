Ледные процедуры: кто фаворит чемпионата России по фигурному катанию

Российские фигуристы едут на чемпионат страны в Челябинск в немного странном статусе. Пока их коллеги в большинстве стран мира (кроме Белоруссии) рассматривают национальное первенство как своеобразный этап перед международными стартами, для наших спортсменов ЧР, который пройдет с 21 по 24 декабря, выглядит как главный турнир года.