«Сказки Конго» — фотопроект, который заставляет сердце биться в африканском ритме

Африка, которая смотрит на вас глазами аборигенов, живущих в долине Конго, — живая и настоящая. Перед ее магией невозможно устоять, а дыхание перехватывает уже на первых страницах замечательной фотокниги «Сказки Конго».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии