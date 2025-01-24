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  • Светлана Зуева
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Доллар ниже психологической отметки – до какой степени может укрепиться курс рубля

Доллар ниже психологической отметки – до какой степени может укрепиться курс рубля

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