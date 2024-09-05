Минобороны РФ: артиллеристы группировки «Запад» получили боевые госнаграды

Их вручили на передовых позициях Военным артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» вручили очередные боевые государственные и ведомственные награды в зоне специальной военной операции.
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