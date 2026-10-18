Германия полностью исчерпала свои возможности по поставкам средств противовоздушной обороны Украине. Об этом заявил председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет.
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