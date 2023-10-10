Пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня

В сравнении с прожиточным минимумом пенсионера и средней зарплатой рост пенсий недостаточен Минимум 40% утраченного заработка - таким должен быть размер пенсии в России, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на публикацию доктора экономических наук, профессора РАН Алексея Кашепова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии