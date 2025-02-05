Мөфти Крганов дин белгече булырга теләгән кызлар турында: Һәр хатын-кыз мәдрәсә кебек

Хатын-кызларның блогер булу һәм дини белем алу мөмкинлеге булырга тиеш. Россия мөселманнары Дини җыены башлыгы һәм Мәскәү мөфтие, РФ Иҗтимагый палатасы әгъзасы Әлбир хәзрәт Крганов РИА Новости агентлыгына биргән интервьюсында шулай дип белдерде.
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