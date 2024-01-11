В Коптеве началось заселение новостройки по реновации

Новостройка в районе Коптево на севере Москвы передана под заселение по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии