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Аргументы и Факты

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Минобороны РФ: группировка войск «Центр» отбила девять атак ВСУ

Минобороны РФ: группировка войск «Центр» отбила девять атак ВСУ

Российские войска отбили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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