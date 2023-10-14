Минобороны РФ: группировка войск «Центр» отбила девять атак ВСУ

Российские войска отбили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.Об этом в ходе беседы с корреспондентами агентства сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
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