Матыцин обсудил с Пашиняном сотрудничество России и Армении в сфере спорта

Министр спорта России Олег Матыцин в рамках рабочего визита в Ереван встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и министром образования, науки, культуры и спорта Ваграмом Думаняном.

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