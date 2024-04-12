Смертельное ДТП с участием младенца: столкновение в Брюховецком районе

Как сообщает «23 МВД», вечером 11 апреля на трассе «Краснодар-Ейск» столкнулись два автомобиля. 50-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу в разрешенном для маневра месте и столкнулся с тягачом «JH6».
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