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Саа о работе тен Хага в «МЮ»: «Вижу только улучшения. Он изменил жизнь Рэшфорда, и даже Марсьяль сейчас улыбается. Эрик хорошо справился с ситуацией с Роналду»

Луи Саа оценил работу Эрика тен Хага во главе «Манчестер Юнайтед».  – Каково ваше мнение об Эрике тен Хаге и его старте в «Юнайтед» по прошествии половины сезона? – Я вижу только улучшения.

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