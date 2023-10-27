Израиль выразил недовольство позицией России по конфликту страны с радикальной группировкой ХАМАС.
Израиль недоволен позицией России по ситуации с ХАМАС
Комментарии
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Александр Лагуткин
Дай Бог!
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2 д.
Natalija Osminina
"На то и щука в море, чтобы карась не дремал." - "...и в этой пытке многократной.. рождается клинок булатный!"- как пел Боярский в "Собаке на сене". Так Русская цивилизация проходит свои испытания на право быть первой.
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2 д.
Natalija Osminina
Вы же не спорите с законами физики или математики. А Вселенная и построена на них. И потому всё происходит в СВОЕ ВРЕМЯ. Сейчас пришло время победить России.
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2 д.
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