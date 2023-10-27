Израиль недоволен позицией России по ситуации с ХАМАС

"На то и щука в море, чтобы карась не дремал." - "...и в этой пытке многократной.. рождается клинок булатный!"- как пел Боярский в "Собаке на сене". Так Русская цивилизация проходит свои испытания на право быть первой.

Natalija Osminina

Вы же не спорите с законами физики или математики. А Вселенная и построена на них. И потому всё происходит в СВОЕ ВРЕМЯ. Сейчас пришло время победить России.