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Израиль недоволен позицией России по ситуации с ХАМАС

Израиль недоволен позицией России по ситуации с ХАМАС

Израиль выразил недовольство позицией России по конфликту страны с радикальной группировкой ХАМАС.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Дай Бог!
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2 д.
Natalija Osminina
&quot;На то и щука в море, чтобы карась не дремал.&quot; - &quot;...и в этой пытке многократной.. рождается клинок булатный!&quot;- как пел Боярский в &quot;Собаке на сене&quot;. Так Русская цивилизация проходит свои испытания на право быть первой.
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2 д.
Natalija Osminina
Вы же не спорите с законами физики или математики. А Вселенная и построена на них. И потому всё происходит в СВОЕ ВРЕМЯ. Сейчас пришло время победить России.
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2 д.

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