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Царьград

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ФАБ-3000 уничтожила в пыль "располагу" ВСУ. Лётчик Су-34 вынес приговор врагу после вылета

ФАБ-3000 уничтожила в пыль "располагу" ВСУ. Лётчик Су-34 вынес приговор врагу после вылета

Авиационная бомба ФАБ-3000 уничтожила в пыль "располагу" ВСУ в зоне ответственности группировки "Север".

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