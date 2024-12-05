Владелец "Рижского бальзама" оценил потери от национализации спиртзавода в РФ

Люксембургская компания Amber Beverage Group Holding, принадлежащая бизнесмену Юрию Шефлеру, заявила о потерях от передачи ее спиртзавода "Амбер Талвис" (Amber Talvis), расположенного в Тамбове, российскому государству.
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