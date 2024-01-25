Криптоаналитик Али Мартинес подчеркнул 600-дневный бычий потенциал биткоина

Криптоаналитик и инвестор Али Мартинес предположил, что исторические данные могут быть ключом к прогнозированию продолжительности потенциального бычьего роста биткоина указывая на то, что биткоин может поддерживать восходящую траекторию в течение более 600 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии