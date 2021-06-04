Berg PRESS

328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Вот ...делать нечего, а всё условно взрослые люди, речевку наверное ещё кричали?ЦИК запустил симв...
  • Юрий кокин
    Если американцы востребуют убийцу, закончить ему жизнь на электрическом стуле. Я бы отдал.Севшая в попутку ...
  • Валерий Скрипников
    этот ублюдок видимо жалеет о том времениКравчук раскритик...

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью "плюс-минус километр", об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх