Ближе к сердцу: как носить георгиевскую ленту

В 2025 году акция «Георгиевская ленточка» пройдет с 24 апреля по 9 мая. В преддверии Дня Победы миллионы людей в России и за рубежом носят на груди черно-оранжевую ленту в знак благодарности всем защитникам Отечества.
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