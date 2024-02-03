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В Минтрансе нашли нужным объяснить повышение стоимости проезда в нижегородской маршрутке

В Минтрансе нашли нужным объяснить повышение стоимости проезда в нижегородской маршрутке

Нижегородские власти высказались по поводу повышения стоимости проезда на маршруте №370.Это маршрутка следует от метро Автозаводская в Нижнем Новгороде, через ЖК "Времена года" до посёлка Селекционной станции (Кстовский район).

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