В Минтрансе нашли нужным объяснить повышение стоимости проезда в нижегородской маршрутке

Нижегородские власти высказались по поводу повышения стоимости проезда на маршруте №370.Это маршрутка следует от метро Автозаводская в Нижнем Новгороде, через ЖК "Времена года" до посёлка Селекционной станции (Кстовский район).
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